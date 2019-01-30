استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في القدس

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حاجز الزعيم، إذ أفاد شهود عيان، أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدي إلى مستوطنة «معاليه أدوميم». في المقابل أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن المرأة حاولت طعن أحد عناصر الأمن، فتدخلت العناصر الأخرى في المكان، وأطلقوا النار عليها وأصابوها دون أن يصاب أحد من الجنود بجروح، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي 11 يناير الجاري، استشهدت مواطنة فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس، بينما أصيب 14 مواطنا بالرصاص، بينهم مواطن وُصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية في مناطق عديدة شرق قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن مواطنة، لم تعرف هويتها بعد، استشهدت عقب إصابتها بالرصاص
وفي 11 يناير الجاري، استشهدت مواطنة فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس، بينما أصيب 14 مواطنا بالرصاص، بينهم مواطن وُصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية في مناطق عديدة شرق قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن مواطنة، لم تعرف هويتها بعد، استشهدت عقب إصابتها بالرصاص في رأسها، خلال المواجهات شرق مدينة غزة. كما أصيب 14 مواطنا، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما أصيب 3 مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة" قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على مجموعات من المواطنين. (التفاصيل)
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