الصحف اللبنانية: مؤشرات بتشكيل الحكومة خلال 48 ساعة

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سعد الحريري
قالت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم الأربعاء، إن اللقاءات والمشاورات المكثفة التي أجراها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تنبيء بتجاوز العقبات وتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد في وقت قريب جدا قد لا يتجاوز 48 ساعة، وذكرت صحف (النهار والجمهورية والمستقبل والأخبار واللواء) أن الحكومة اللبنانية أصبحت قريبة للغاية في ضوء تنازلات متوازنة قدمتها القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي، ووسط معلومات مفادها أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وافق على إعطاء مقعد من الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئاسة الجمهورية للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري.
وأشارت الصحف إلى دخول حزب الله على خط مشاورات التأليف الحكومي، إذ اجتمع المعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين خليل، أمس الثلاثاء، مع كتلة اللقاء التشاوري لبلورة الموقف النهائي وإقناعهم بالقبول بالحل الوسط، لافتة إلى أن تسمية وزير اللقاء أصبحت تتأرجح بين اسمين هما حسن مراد نجل الوزير السابق والنائب
وأشارت الصحف إلى دخول حزب الله على خط مشاورات التأليف الحكومي، إذ اجتمع المعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين خليل، أمس الثلاثاء، مع كتلة اللقاء التشاوري لبلورة الموقف النهائي وإقناعهم بالقبول بالحل الوسط، لافتة إلى أن تسمية وزير اللقاء أصبحت تتأرجح بين اسمين هما حسن مراد نجل الوزير السابق والنائب الحالي عبد الرحيم مراد، وعثمان مجذوب المقرب من الوزير السابق فيصل كرامي.
وذكرت أن المشاورات تفيد بأن الفريق الرئاسي (التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية) وافق على التخلي عن الثلث المعطل داخل الحكومة الجديدة، بتنازله عن مقعد وزاري لصالح تمثيل كتلة اللقاء التشاوري، في مقابل انضمام هذا الوزير إلى الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية، من غير أن يشارك في اجتماعات الفريق، وأن يلتزم سياسة اللقاء والتنسيق مع الرئاسة في القضايا الأساسية والاستراتيجية.
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