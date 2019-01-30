انت الان تتابع الصحف اللبنانية: مؤشرات بتشكيل الحكومة خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سعد الحريري

قالت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم الأربعاء، إن اللقاءات والمشاورات المكثفة التي أجراها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تنبيء بتجاوز العقبات وتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد في وقت قريب جدا قد لا يتجاوز 48 ساعة، وذكرت صحف (النهار والجمهورية والمستقبل والأخبار واللواء) أن الحكومة اللبنانية أصبحت قريبة للغاية في ضوء تنازلات متوازنة قدمتها القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي، ووسط معلومات مفادها أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وافق على إعطاء مقعد من الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئاسة الجمهورية للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري.

وأشارت الصحف إلى دخول حزب الله على خط مشاورات التأليف الحكومي، إذ اجتمع المعاون السياسي للأمين العام لـحزب الله حسين خليل، أمس الثلاثاء، مع كتلة اللقاء التشاوري لبلورة الموقف النهائي وإقناعهم بالقبول بالحل الوسط، لافتة إلى أن تسمية وزير اللقاء أصبحت تتأرجح بين اسمين هما حسن مراد نجل الوزير السابق والنائب