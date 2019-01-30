“أبوظبي للإعلام” تنعى الشهيد الشرعبي” وتستنكر جرائم الحوثيين بحق المدنيينجمعية الصحفيين تدين جرائم مليشيات إيران بحق الإعلاميين

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نعت شركة أبوظبي للإعلام الزميل “زياد الشرعبي “أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي الذي استشهد مساء أمس بمدينة المخا اليمنية مع ستة من المدنيين الأبرياء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعربت الشركة عن أحر التعازي لأسر الشهداء، راجية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث ومن بينهم مراسل قناة أبوظبي “فيصل الذبحاني”.

‎وقال د. علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اليمنيين وغيرهم، بتصفيتهم وبالاعتداء المباشر عليهم، واقتحام ونهب مقرات الصحف والقنوات والإذاعات، وحجب المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في حملات ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات التي تكشف فظائعهم.

‎وأضاف “هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طواقمنا المتواجدة في الخطوط الأمامية للمعارك في اليمن الشقيق، لانتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية، فقد ظلت ابوظبي للإعلام في طليعة المؤسسات الإعلامية التي شكلت وتشكل مصدراً رئيسياً للأخبار ومستجدات الأحداث في اليمن. ونحن إذ نستنكر دأب هذه الميليشيا الارهابية على ممارسة جرائمها المتكررة تجاه المدنيين العزل بزرع العبوات الناسفة والألغام وإطلاق قذائف الهاون على المنازل والمقرات الحكومية وغيرها، فإننا لن نتوقف عن فضح جرائمهم الوحشية وأعمالهم الإرهابية في اليمن الشقيق في كافة منصاتنا الإعلامية.”

من جهتها أدان مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته المليشيات الحوثية في المخا باليمن ضد مدنيين عُزل وأدى إلى استشهاد زياد الشرعبي، أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، وإصابة الإعلامي فيصل الذبحاني، مراسل القناة.

ودعا محمد الحمادي رئيس الجمعية ..المنظمات الدولية الإعلامية المختلفة إلى فضح جرائم الحوثيين التي تستهدف الإعلاميين بشكل متواصل في مختلف أرجاء اليمن، دون أي اعتبار للمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لوقف هذه الأعمال الإجرامية ضد الاعلاميين بشكل خاص والمدنيين بشكل عام، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان أمن وحماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم في أماكن النزاعات والحروب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وتقدم مجلس أدارة الجمعية بخالص العزاء إلى أسرة الإعلامي زياد الشرعبي، وإلى قناة أبوظبي متمنيا الشفاء العاجل للزميل فيصل الذبحاني.وام