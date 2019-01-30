عزمي مجاهد: رئيس فرنسا جاء إلى القاهرة ليأخذ الحكمة من السيسي

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قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد أن يأتي لمصر ليأخذ جرعة من "حكيم العالم" الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حد قوله، موضحًا أن زيارة الرئيس ماكرون ناجحة لمصر على مستوى العلاقات الثنائية والمصالح مع فرنسا.

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه برنامج "مع عزمي"، على قناة "الرافدين"، أن الرئيس السيسي اكتسح ماكرون في المباراة السياسية التي حدثت بالأمس، ولم تؤثر على العلاقات بين البلدين، وأشعلها الصحفيين.

وتابع: "السيسي لم ينتصر على ماكرون فقط بل انتصر على كل المتربصين بمصر وكل قوى الشر الخارجية".

واختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته لمصر، حيث غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية، والتقى ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث زار مشيخة الأزهر، والتقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما زار كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس، كما عقد حوارًا مع الجالية الفرنسية في مصر.