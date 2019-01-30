دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قدمت شركة Epic تحديثها الأخير لنسخة الهاتف من لعبتها الشهيرة فورتنايت مزودة إياها بدعم لأيدي التحكم العاملة بالاتصال عبر البلوتوث حيث أصبحت إمكانية توصيلها متوفرة الآن لكلا النظامين الأندرويد وiOS بعد فترة من الزمن من إعلان الشركة عن عملها على توفير هذه الميزة في فوتنايت الهواتف.

وأوضحت الشركة أن الدعم متوفر لجميع وحدات التحكم المزوجة MFI لكلا النظامين مع التنويه إلى أن أيدي التحكم “جيم باد” اكثر توافقاً مع نسخة الأندرويد لعدة شركات كمايكروسوفت ورازير SteelSeries وGamevice .كما وعلى اتجاه مغاير فإن التحديث الجديد يدعم تردد 60 هيرتز في الثانية لثلاث هواتف راقية وهي سامسونج نوت 9 وهاتفي هواوي Mate 20 X وأونور فيو 20.

بالإضافة لتقديمه العديد من الميزات والتحديثات الجديدة للعبة نفسها على مستوى الأسحلة وزيادة عددها بشكل ملحوظ ومتنوع كذلك القنابل حيث أضافت قنبلة على شكل رأس رجل الثلج، وتحديثات على نطاق اختيار نطاق اللعب سواء بشكل منفرد أو ثنائي أو رباعي ويمكنك الإطلاع على ما يحويه التحديث من هنا.

التدوينة فورتنايت توفر الدعم لأيدى التحكم عبر البلوتوث للآيفون وهواتف الأندوريد ظهرت أولاً على عالم التقنية.