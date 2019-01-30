دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Angry Birds Dream Blast لعبة ألغاز جديدة مع أسلوب لعب جديد

سلسلة ألعال الطيور الغاضبة “Angry Birds” من تطوير شركة روفيو إنترتينمنت، والتي تم إطلاقها في المقام الأوّل من على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وقد حققت اللعبة نجاحًا باهرًا بين المستخدمين، وسرعان ما تحوّلت الشركة إلى قوة تطويرية وأطلقت العديد من نسخ الألعاب والمتعتمدة أساسًا على لعبتها العملاقة، والآن لدى اللعبة إصدار جديد يحمل إسم Angry Birds Dream Blast.

وهي عبارة عن لعبة ألغاز جديدة مع أسلوب لعب جديد، ومتاحة على كلٍ من أندرويد و iOS، أما من حيث اللعبة فهي بسيطة للغاية، حيث يمكنك النقر على الفقاعات المُلونة لمسج جميع الفقاعات المتطابقة من نفس اللون في تلك المجموعة، وفي نهاية المطاف ستكشف عن شخصيات Angry Birds التي تساعدك على تنظيف المزيد من الفقاعات.

وبشكل أسبوعي وتحديدًا كل يوم جمعة هناك الجديد من التحديات الجديدة، أخيرًا لعبة Angry Birds Dream Blast متاحة للتحميل مجّانًا، على أن يكون هناك مشتريات كثيرة داخلها، لتحميل على أندرويد و iOS انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

التدوينة Angry Birds Dream Blast لعبة ألغاز جديدة مع أسلوب لعب جديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.