هذا الموضوع ابل تحقق إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار في الربع الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة ابل عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2019، حيث شهدت الشركة إنخفاض في الإيرادات خلال هذا الربع الذي حققت فيه إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار.
كشفت شركة ابل عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2019، إلا أن عملاق التكنولوجيا أختارت عدم تقسيم الأرباح هذا العام بين أرباح كلاً من هواتف الأيفون، أجهزة الآيباد، وأيضاً Mac، حيث أعلنت عن الأرباح بشكل عام للشركة والتي تعد أرباح كبيرة، إلا أنها شهدت بالفعل إنخفاض من مستوى الإيرادات عن 89 و93 مليار دولار إلى 84 مليار دولار.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ابل الذي يأتي إعلانها عن الأرباح دون تقسيم الأرباح بين فئات الأجهزة المقدمة من الشركة، لذا أشارت بعض التوقعات إلى أن ابل قامت بضم جزء من إيرادات الربع القادم للربع الأول من عام 2019.
ولقد حققت شركة ابل إيرادات 84.3 مليار دولار وفقاً لما جاء في تقريرها المالي، كما وصلت أرباح الشركة إلى19.97 مليار، دولار، حيث انخفضت الإيرادات عن نفس الربع من العام الماضي الذي حققت فيه ابل إيرادات بقيمة 88.3 مليار دولار، كما انخفضت ارباح ابل من 20.1 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.
من ناحية أخرى أشارت ابل في إعلانها عن توقعات بإيرادات بقيمة تتراوح بين 55 إلى 59 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، أي أقل من إيرادات الربع الثاني من العام الماضي الذي حققت فيه ابل إيرادات 61.1 مليار دولار.
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هذا الموضوع ابل تحقق إيرادات بقيمة 84.3 مليار دولار في الربع الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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