دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سجلات FCC تؤكد سماعات الجيل القادم من سامسونج "Galaxy Buds"

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أكدت تسجيلات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على النسخة الجديدة من سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds والتي تعتبر الجيل الأحدث من سماعات العام الماضي Gear IconX بعد تحول الشركة لاستخدام علامتها جالكسي في صياغة اسم المنتج الجديد.

ليبدو أن سامسونج أصبحت قريبة جداً من إطلاق سماعاتها اللاسلكية وربما يكون حدثها في 20 فبراير المقبل للإعلان عن هواتفها جالكسي S10 هو ميعاد أيضاً للكشف عن Galaxy Buds؛ فيما لم تُظهر البيانات أي معلومات حول التصميم الخاص بها سوى بعض الإشارات حول غطاء للشحن قد يكون مزود بمدخل USB من نوع C، كما أن معلومات سابقة أفادت أن السماعات ستعمل بتقنية اتصال بلوتوث 5.0.

وزعم موقع SamMobile في تقرير حول Galaxy Buds أنها ستحوي على 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية مع تزويدها بتحسينات للمحافظة على عمر البطارية لفترة أطول، فيما لا تتوفر أي معلومات حول السعر المتوقع لكن كما أسلفنا ربما حدث جالكسي S10 سيكون حاضنة الإعلان عنها وتتكشف هناك باقي التفاصيل.

التدوينة سجلات FCC تؤكد سماعات الجيل القادم من سامسونج “Galaxy Buds” ظهرت أولاً على عالم التقنية.