شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دفعة جديدة من المهاجرين السوريين إلى بلدهم عبر معبر نصيب الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد العشرات من المهاجرين السوريين، اليوم الأربعاء، إلى مناطقهم التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر (نصيب - جابر) الحدودي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن عددا من الأسر يضم عشرات الأفراد، معظمهم من النساء والأطفال، عادت اليوم من مخيمات اللجوء في الأردن تمهيدا لنقلهم عبر حافلات وسيارات، أمنتها الجهات المعنية في المحافظة، إلى منازلهم في المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وشهد معبر (نصيب - جابر) الحدودى منذ فتحه في أكتوبر الماضي عودة الآلاف من المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم.

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