شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة آخر فى قصف مليشيا الحوثى مدرسة جنوب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفل وأصيب آخر في استهداف مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، مدرسة في مديرية الصلو جنوب مدينة تعز. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلا عن مصدر محلي قوله إن المليشيا الحوثية قصفت مدرسة ابتدائية في قرية "القرافة" بمديرية الصلو، ما أسفر عن مقتل طالب وإصابة طالبة .

كما قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في محيط جبل "جره" وسط مدينة تعز بأكثر من 10 قذائف، لم ينتج عنها إصابات.

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