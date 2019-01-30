شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: مسيرة مكافحة الفساد فى الدولة لن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن مسيرة مكافحة الفساد فى الدولة، لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط، باعتبار أن هذا الأمر يمثل جزءا مهما من عملية الإصلاح التى بدأت قبل عامين وستستمر بزخم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس اللبنانى – خلال استقباله وفدا من ديوان المحاسبة (هيئة رقابية محاسبية فى لبنان) ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهورى – أن كافة الهيئات الرقابية اللبنانية، مدعوة إلى التعاون للحد من تنامى ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن الخطوات التى اتخذت حتى الآن فى مجال مكافحة الفساد أسست لنهج جديد.

وأشار إلى أن الإصلاحات تستهدف وقف الأضرار التى تصيب المواطن والدولة اللبنانية على حد سواء، نتيجة تفشى ظاهرة الفساد.