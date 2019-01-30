الملك سلمان يصدر قرارات جديدة... شملت اتفاقا مع الإمارات

أصدر مجلس عدة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.

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وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

يذكر أن منتخبي السعودية والإمارات خرجا من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات، فيما صعد منتخبا قطر واليابان إلى المباراة النهائية التي ستلعب يوم الجمعة المقبلة.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق المجلس على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق، كما وافق على عدة تعيينات وترقيات جديدة.