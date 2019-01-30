عقيلة لاعب كرة قدم خليجي تناشد بمنح زوجها حق اللجوء

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وقالت الزوجة اليوم في خطاب مفتوح إلى رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا "سيعود ليواجه السجن والتعذيب وربما الموت. رجاء ساعد زوجي. لا أريد أن أفقده"؛ وفقا لـ "رويترز".

وأضافت في الخطاب من محامية العريبي "أشعر بالرعب لأن القرار النهائي بترحيله سُيتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقالت المحامية نادثاسيري برجمان إن الزوجة طلبت عدم الإفصاح عن اسمها خوفا على سلامتها.

وألقت السلطات القبض على العريبي في بانكوك في نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب إخطار أصدرته الشرطة الدولية (انتربول) بناء على طلب من البحرين. وكان اللاعب فر من البحرين عام 2014 ومُنح حق اللجوء في أستراليا في وقت لاحق.

وأُدين العريبي بإتلاف مركز للشرطة عام 2014 وحُكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام. لكن العريبي ينفي ارتكاب أية مخالفات ويقول إنه كان يشارك في مباراة مُذاعة تلفزيونيا في نفس وقت إتلاف مركز الشرطة.

يشار إلى أن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أعرب في وقت سابق عن استغرابه من قيام أحد الأندية الأسترالية بالتعاقد مع لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، لافتا إلى أن المذكور "متورط" في قضية إرهابية، ومحكوم عليه بالسجن غيابا لمدة 10 سنوات.