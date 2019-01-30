وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن نحو 20 جنديا إسرائيليا قاموا بخرق السياج التقني الحدودي عند منطقة الوزاني اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ورافق الجنود الإسرائيليين طائرات مروحية عسكرية قامت باستطلاع المنطقة، واستطاع شهود عيان من تصوير مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأظهر الفيديو أن مجموعة من الجنود قامت بخرق الحدود ودخول الأراضي اللبنانية. وتتابع القوات الإسرائيلية أعمال الحفر بحثا عن الأنفاق في المنطقة الحدودية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يجتاز الحدود نحو لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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