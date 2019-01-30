- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، حصل مشروع نيوم أمس، على موافقة رسمية من جانب الجهات الحكومية في المملكة، لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة نيوم"، برأس مال مدفوع بالكامل.
twitter/TheRedSeaSA
وتابع البيان، تطمح السعودية في أن تجعل مدينة نيوم أكثر المناطق جذبا للاستثمارات في العالم، عبر إيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعا، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة، مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
ولي العهد السعودي
وكان المجلس التأسيسي لنيوم، برئاسة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد وافق على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الحالي.
وستركز استراتيجية تطوير "خليج نيوم" وفقا للبيان على أربع نقاط أساسية، الأولى هي توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تعمل الركيزتان الثالثة والرابعة على دعم مراكز الابتكار والإبداع، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.
البحر الأحمر
© REUTERS / HANDOUT
ويكر أن مدينة نيوم تطل على سواحل البحر الأحمر، والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة، بتكلفة استثمارية تربو على نصف مليار دولار أمريكي، وتشغل مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، وتعد حجر زاوية في رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تأسيس الكيان القانوني لتنفيذ مدينة "نيوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.