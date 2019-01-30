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قال مراسل سبوتنيك في مدينة درعا، جنوبي سوريا، إن العائدين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية لاسيما مخيما الزعتري والأزرق.
وأشار إلى أن معظم العائدين اليوم يتحدرون من محافظات درعا والرقة وريف حمص وريف دمشق.
ونقل عن مصادر في إدارة الهجرة والجوازات السورية في معبر نصيب أن بين العائدين العشرات من الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين منها، وأنهم أبدوا رغبة كبيرة في الالتحاق بالجيش العربي السوري والمشاركة في تطهير سورية ممن تبقى بها من فلول الإرهاب، مستفيدين من مرسوم العفو الرئاسي الأخير.
عودة نحو 100 سوري من مخيمات الأردن بينهم عشرات الفارين من الخدمة العسكرية
© Sputnik . Firas al-Ahmad
عودة نحو 100 سوري من مخيمات الأردن بينهم عشرات الفارين من الخدمة العسكرية
© Sputnik . Firas al-Ahmad
عودة نحو 100 سوري من مخيمات الأردن بينهم عشرات الفارين من الخدمة العسكرية
© Sputnik . Firas al-Ahmad
عودة نحو 100 سوري من مخيمات الأردن بينهم عشرات الفارين من الخدمة العسكرية
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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© Sputnik . Firas al-Ahmad
عودة نحو 100 سوري من مخيمات الأردن بينهم عشرات الفارين من الخدمة العسكرية
وفي السياق، كشف العقيد مازن غندور رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب لـ"سبوتنيك": أن أعداد السوريين المهجرين العائدين عبر المعبر ممن كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية تجاوز الـ 10 آلاف مواطن منذ بداية افتتاح المعبر منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
موضحا أن المعبر يشهد يوميا عودة مستمرة للمهجرين بشكل إفرادي أو جماعي، لافتا إلى تقديم الدولة السورية كافة التسهيلات اللازمة للعوائل المهجرة العائدة، لتسهيل عبورهم وتقديم الدعم اللازم لهم بما في ذلك تأمين وسائط النقل لتقلهم وأمتعتهم من المعبر إلى مناطق سكنهم في المحافظات السورية.
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