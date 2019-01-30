السلطات السودانية تطلق سراح مريم الصادق المهدي

إثر توقيفها لساعات

الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 30.01.2019 Sudan

الخرطوم / الخليج 365

أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب "الأمة القومي"، أكبر أحزاب المعارضة، بعد ساعات من توقيفها.

وقالت مريم في تصريح مقتضب عقب الإفراج عنها، للأناضول، "أطلق سراحي عقب اعتقالي لساعات"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أعلن الحزب أنه سيصدر لاحقا بيانا توضيحيا حول ملابسات توقيف نائبة رئيسه.