نمو الاقتصاد المصري يصعد إلى 5.5 بالمائة في الربع الثاني

القاهرة / الخليج 365
أعلنت وزارة التخطيط المصرية، الأربعاء، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2018/2019.
وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3 بالمائة في الربع الثاني من العام المالي الماضي 2017/2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وحسب وزارة التخطيط، حقق الاقتصاد معدل نمو 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.3 بالمئة في العام المالي 2017/2018، مقابل 4.2 بالمئة في العام المالي السابق له، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2018/2019.
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