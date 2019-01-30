مسؤولة أممية تطلع على الأوضاع العسكرية جنوبي لبنان

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365

قامت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان كريستين لوند، الأربعاء، بجولة في محور مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جنوبي البلاد، للاطلاع على الوضع العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ورافقت قوة من الجيش اللبناني وأخرى من الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لوند خلال جولتها التي شاهدت خلالها بالمنظار المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل مزارع شبعا المحتلة.

وكانت لوند دخلت الأراضي اللبنانية عبر بوابة الناقورة جنوبي البلاد قادمة من إسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، حضرت وحدة من الشؤون الجغرافية التابعة للجيش اللبناني إلى محلة حاجز العديسة قبالة أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل لتحديد نقاط ومسح للمنطقة.

واستقدم الجيش الإسرائيلي إلى الحرش المحاذي لموقع مستعمرة مسكاف عام "حفارة" لشق طريق داخل الحرش باتجاه البوابة الحديدية المقابلة لحاجز العديسة.

وما تزال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.

ويطالب لبنان بتنفيذ القرار 425 الدولي الصادر عن الأمم المتحدة، والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

فيما تعتبر تل أبيب أن هذه الأراضي غير المرسمة حدوديا تابعة لسوريا وليس للبنان ولا ينطبق عليها القرار 425.

وتأتي جولة لوند على خلفية تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، بسبب قضية الأنفاق التي اتهمت حزب الله الشيعي اللبناني بحفرها داخل الأراضي الإسرائيلية.

