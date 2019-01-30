العثور على جثة المفقود “المنتشري” بأحد #الأودية في #تبوك

صحيفة الخليج الالكترونية

عثرت فرق الدفاع المدني، قبل قليل، على جثة الشاب حامد المنتشري، وهو طالب جامعي كان قد فُقِد بعد موجة الأمطار والسيول، بعد أن عُثِر على مركبته وقد دمرها السيل في أحد الأودية.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بأنه في تمام الساعة 18:37 من مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 22/ 5/ 1440 وردنا بلاغ من أحد المواطنين يفيد فيه بفقدان أحد أفراد عائلته، والذي يبلغ من العمر 22 عاماً، وذلك أثناء تنزهه بمركبته في وادي عيرين على طريق تبوك- البديعة، والذي يبعد نحو 20 كم عن مدينة تبوك.

وأضاف الرائد “الشمري” أنه على الفور تم تحريك فرق البحث والإنقاذ، وفور الوصول عُثِر على مركبته في حالة انقلاب؛ جراء انجرافها من الوادي، ولم يكن بداخلها أحد. فتم عمل خطة بحث شاملة، ودعم الموقف بإسناد بشري وآلي، كذلك تم استدعاء المتطوعين في أعمال الدفاع المدني، ونشر القوة التي روعيت فيها المناطق المحتمل وجوده بها، واستمر حتى تم العثور على المفقود رحمه الله متوفىً على مسافة تقدر بـ7 كيلومترات تقريباً من بداية نقطة البحث وانقلاب المركبة، قرابة الساعة 1:30 دقيقة ظهر اليوم.

وأشار “الشمري” إلى أنه تم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال إجراءاتهم بحكم الاختصاص منوهاً بأن الدفاع المدني يتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى، ونسأل الله أن يرحمه ويتغمده في واسع رحمته.