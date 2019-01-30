نصائح #كفاءة: “وزنية الإطارات” تحافظ على استهلاك #الوقود

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر مختصون في كفاءة الطاقة من أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة (أي غير متوازية) يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة.

وأكد المختصون أن هذا الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره. وأوضحوا أنه يمكن معرفة أن الإطار يحتاج موازنة من خلال فحص السيارة لدى ورشة صيانة متخصصة في ميزان الإطارات (وزن الأذرعة)، كما أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، تآكل الإطار من أحد الحواف).