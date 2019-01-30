القبض على 3 عراقيين بتهمة الإرهاب في #ألمانيا

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت السلطات الأمنية بولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة عراقيين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في البلاد.

وأفاد المدعي العام الألماني اليوم بأن رجلين منهما في سن 23 عاماً متهمان بالتخطيط لعمل إجرامي خطير يهدد أمن الدولة، في حين توجه للثالث 36 عاماً تهمة تقديم الدعم لهما، وفتش المحققون مساكن المتهمين ومنازل آخرين بولاية ميكلنبورج فوربومرن وولاية بادن فورتمبرج، لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن.

وكانت مجلة شبيجل أول من تحدث عن هذه الواقعة، وأشارت إلى أن المتهمين من اللاجئين.

وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن فإن المتهمين لم يحددوا حتى الآن هدفا لهم. ومن المقرر أن يعرض المتهمون الآن على قاضي التحقيقات، الذي سيبت بشأن إصدار أمر بسجن المتهمين على ذمة التحقيق، إذ ستكشف التحقيقات عما إذا كان المتهمون ينتمون لتنظيم إرهابي.