مليشيا_الحوثي تؤخر مرور فريق المساعدات من #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مصدر ميداني في الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الإنسانية القادم من “الحديدة”.

وقال المصدر: العرقلة الجارية حالياً خلال قدوم الفريق من “الحديدة” باتجاه الكيلو 16 بدأت منذ الساعة 10:45 أمس الثلاثاء، بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لفتح الطريق.

وقد هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والجانب الحكومي والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، وذلك بوابل من النيران، ومنعت الفِرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن.