حساب_المواطن يوضح مفهوم الراتب التقاعدي

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن مفهوم الراتب التقاعدي في البرنامج، مشيرًا إلى أنه المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري.

ويوم أمس، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أن مصادر الدخل المفصح عنها تشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

ولفت إلى أن الراتب يقصد به المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أنه يتم إضافة إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات ودون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التقاعد، التأمينات” دون الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم أي بعد 10 أيام، فيما يستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.