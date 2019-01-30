تبوك.. احتجاز حافلة معتمرين بسبب الأمطار

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذ رجال الدفاع المدني بتبوك عددا من المعتمرين كانوا محتجزين بحافلة، وذلك على طريق الهوج – العسافية وتبعد 135 كم عن محافظة تيماء.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بأن بلاغاً ورد عن احتجاز حافلة تقل 16 معتمراً من جنسية عربية أغلبهم من كبار السن ونساء وأطفال، كانت محتجزة داخل تجمع لمياه الأمطار، وتم مباشرة أعمال الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.