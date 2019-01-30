مركز 937 بالمدينة المنورة يتعامل بنجاح مع أكثر من (17) ألف بلاغ في عام 2018

الخليج - ياسر الحبيشي

نظمت إدارة مركز تجربة المريض بصحة منطقة المدينة المنورة برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، وبحضور مدير مركز 937 بوزارة الصحة أ. ناصر أبوطالب (ورشة عمل) استهدفت ضباط الاتصال للمركز على مستوى مديريات المملكة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخدمات المميزة التي تقدم عبر مركز 937 والذي يعد أحد مبادرات (الصحة). كما تم مناقشة جميع المعوقات التي تواجه عمل المركز ووضع المقترحات لمعالجتها.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم مركز 937 بصحة منطقة المدينة المنورة لتحقيقه المركز الأول على مستوى مناطق المملكة وتسلم التكريم مدير المركز أ. عيسى بن خلف الحربي، كما تم تكريم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ لتحقيقه المركز الأول على مستوى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. وتم تكريم صحة منطقة نجران؛ لتحقيق المركز الثاني على مستوى مديريات المملكة، وتم تكريم صحة منطقة مكة المكرمة لتحقيق المركز الثالث على مستوى مديريات المملكة. كما كرمت صحة القريات لتحقيق المركز الرابع على مستوى مديريات المملكة، وكرمت صحة حفر الباطن لتحقيق المركز الخامس على مستوى مديريات المملكة. وحصدت صحة الأحساء على جائزة التميز والإبداع في تقديم الخدمة.

يشار إلى أن فريق عمل مركز 937 بصحة منطقة المدينة المنورة قد تعامل بنجاح خلال عام 2018 مع إجمالي (17822) بلاغ بمتوسط نسبة إغلاق بلغت 100% في حين بلغ متوسط الرضا عن الإغلاق 93.64% وبمؤشر عام 96.82%.

تجدر الإشارة إلى أن المركز 937 بوزارة الصحة يتلقى جميع الاتصالات من المرضى على مدار الساعة فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به “الصحة”، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمنزلة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.