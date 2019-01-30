وزارة_البيئة تحظر صيد الروبيان في الخليج العربي حتى هذا اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظر صيد الروبيان في الخليج العربي بداية من يوم 1 فبراير 2019م إلى 31 يوليو 2019م. وأكدت الوزارة أن الصيد في موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد. وأوضحت أن سبب الحظر هو إعطاء فرصة لتكاثر الروبيان، والحد من استنزافه بالصيد الجائر، وأيضاً المحافظة على مخزونه الاستراتيجي.

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