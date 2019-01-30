شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثى لإحدى المدارس فى تعز وسقوط قتلى بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل "سكاى نيوز"، أن ميليشيا الحوثى قصفت إحدى المدارس بمديرية الصلو بمحافظة تعز، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال. يشار إلى أن فريق إزالة ألغام تعرض لهجوم أثناء محاولته تطهير مدخل لصوامع الحبوب فى مدينة الحديدية الساحلية فى اليمن والتى تمثل شريان حياة لملايين يواجهون الموت جوعا. ولم يتمكن برنامج الأغذية العالمى منذ سبتمبر الماضى من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، حيث يجرى تخزين 51 ألف طن من القمح المقدم من الأمم المتحدة والذى يكفى لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

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