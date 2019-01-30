إسبانيا تعتذر للعراق

وقالت السفارة الإسبانية لدى بغداد، على صفحتها على "تويتر": "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وذكرت السفارة أنه سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة، مشيرة إلى أن الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز.

​وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي ذو النجوم الثلاث والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره.

وزار ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الأربعاء، العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الرئيس برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، ملك اسبانيا فيليبي السادس والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس العراقي: "بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما مناطقه المحررة"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد". وثمن صالح "دور إسبانيا ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".

والتقى ملك إسبانيا خلال القوات الخاصة الموجودة في البلاد.