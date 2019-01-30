روسيا تشيد بعلاقاتها مع الجزائر وتعتبرها الأهم في شمال أفريقيا

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© AFP 2018 / FAROUK BATICHE
وأضاف نوفاك أن الجزائر تعتبر أيضا من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لروسيا في القارة الأفريقية، موضحا: "نلاحظ في الآونة الأخيرة نمو التبادل التجاري بين بلدينا. منذ عام 2015 ارتفع التبادل التجاري بين بلدينا بأكثر من الضعفين".
وأوضح وزير الطاقة الروسي أن الجانبين بحثا اليوم التعاون الثنائي في مجالات عدة من بينها التعاون في مجالي الصيدلة والطب وقطاع البناء والتشييد والتعاون في مجال النفط والغاز وغيرها.
وتستضيف موسكو، خلال الفترة من الـ 28-30 كانون الثاني /يناير الحالي، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية — الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي — التجاري والتقني- العلمي.
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