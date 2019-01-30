السبسي يلتقي قضاة تونسيين لحمايتهم من "التهديدات"

واستقبل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وفدا من نقابة القضاة التونسيين يتقدمه إبراهيم بوصلاح، رئيس النقابة، حسب بيان الرئاسة التونسية.

وقال إبراهيم بوصلاح إن "اللقاء استعرض نشاط النقابة ومستجدات المرفق الحقوقي عموما والشأن القضائي خصوصا".

وتابع إبراهيم بوصلاح أن الرئيس "تفاعل إيجابيّا بخصوص عدد من النقاط التي تمّ التداول بشأنها ولا سيما منها حماية القضاة من التهديدات التي يتعرضون لها ومن حملات التطاول والتشكيك التي تطالهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف بوصلاح أنه تم مناقشة "ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بوضعية القضاة وتنقيحها بما يتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة والتي ستساهم في الارتقاء بالسلطة القضائية وبالمرفق القضائي عموما، إضافة إلى الإسراع باستكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية".