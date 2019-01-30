الجزائر تحث الاقتصاديين الروس على الاستثمار في البلاد

© REUTERS / RAMZI BOUDINA موسكو — سبوتنيك. وقال راوية للصحفيين عقب توقيع محضر الاجتماع: "اقتصاد الجزائر يحتاج الآن للتنويع، وهذا من أولويات الحكومة". وتابع قائلا: "القواعد الحالية بالنسبة للاستثمار مفتوحة بالنسبة للكل، ونحن نحث الكثير من الاقتصاديين الروس (للتعاون)، نحن نحب أن يكون هناك تكامل واستثمار أمثل". وتستضيف موسكو خلال الفترة 28 — 30 يناير/كانون الثاني الجاري، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية — الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي — التجاري والتقني- العلمي. وأكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يرأس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة الروسية — الجزائرية الحكومية المشتركة الاقتصادية، أن الجزائر تعتبر من أهم شركاء روسيا في منطقة شمال أفريقيا، مضيفا أن نمو التبادل التجاري بين البلدين ارتفع منذ عام 2015 بأكثر من الضعفين.

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