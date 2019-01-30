مصر تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في الربع الأخير من 2018

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان الوزارة، "بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 5.5 بالمئة في ظل متوسط نمو عالمي بلغ 3.5 في المئة في الفترة نفسها".
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كما أشارت الوزارة إلى "تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.4 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019، مقارنة ب30.2 بالمئة في الفترة المثيلة من العام المالي السابق".
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية قد نظمت المنتدى المصري الفرنسي للاستثمار بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر.
وعقد المنتدى الاقتصادي للاستثمار يوم 28 يناير/ تشرين الثاني، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام عرفات، وزير النقل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.
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