يشير لعهد صدام حسين... خطأ فادح خلال زيارة ملك إسبانيا للعراق (فيديو)

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وزار ملك إسبانيا فيليب السادس، صباح اليوم الأربعاء 30 يناير / كانون الثاني الجاري، العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الرئيس برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، ملك اسبانيا فيليبي السادس والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس العراقي: "بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما مناطقه المحررة"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد". وثمن صالح "دور إسبانيا ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".

والتقى ملك إسبانيا خلال القوات الخاصة الموجودة في البلاد.

والعلم العراقي الذي رفعته طائرة ملك إسبانيا هو نفس العلم الحالي، مع وجود 3 نجمات تتوسطه، وهي التي تم إزالتها عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وسقوط النظام الحاكم وحزب البعث، والرئيس الأسبق صدام حسين.