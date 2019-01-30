ماذا قالت ملكة الأردن لزوجها في عيد ميلاده

وقالت الملكة رانيا للملك: "كل عام وملكي ورفيق دربي بألف خير".

ونشرت الملكة صورة للملك عبد الله، واتبعتها بصورة أخرى للأمير هاشم، وعلقت عليها:"لك في قلبي مكانة خاصة. أميري هاشم، كل عام وأنت بألف خير".

وقبل أيام أطلقت الملكة سلسلة من التغريدات حول ملك البلاد عبد الله الثاني، بمناسبة تدشين مبنى أكاديمية تدريب المعلمين في الأردن لتعبر في كلمات لم تعتاد على قولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن زوجها الملك.

وقالت الملكة رانيا في سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع "تويتر": "المحظوظون منا يجدون من يلهمهم ويدفعهم للمضي باتجاه هدفهم. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص… وهو الأقرب لي… ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه. سيدنا".