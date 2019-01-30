شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة للنقل التعليمي.. وهذه أبرز الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت مصادر مطلعة، عن لائحة جديدة لنشاط النقل التعليمي ستصدرها وزارة النقل العام قريباً بعد اعتمادها، لتعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمات النقل المدرسي.

وأوضحت المصادر أن اللائحة المحدثة ستتضمن، اشتراطات جديدة على المشغل والسائق، من بينها، وجود شهادة الكفاءة المهنية لسائق الحافلة، وأن يكون مدربا، للتعامل مع الحالات الطارئة، والتعامل مع المجموعات، إضافة إلى وجود رخصة قيادة، وتوفير مرافق للسائق، توكل إليه مهام تنظيمية وإشرافية في حافلة النقل المدرسي.

وبينت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن شركة “تطوير” الحكومية، ألزمت متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات المدرسية، حيث تم أخيراً تدريب أكثر من 12 ألف سائق ضمن برنامج تأهيل وتطوير مستمر.

وأشارت إلى أن الوزارة ألزمت المتعهدين بتطبيق اشتراطات صارمة لقبول السائقين، ومنها اقتصار الوظيفة على المواطنين، مع تحديد الأعمار المطلوبة، واجتياز فحوصات الكشف الطبي، وأيضا تزويد الشركة بشهادات خلو السوابق، مع ضرورة أن يحمل السائق رخصة سائق عمومي سارية المفعول.