انت الان تتابع مظاهرات السودان.. إطلاق سراح جميع المعتقلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت السلطات السودانية، أمس، قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع شهر ديسمبر 2018. وقالت وزارة الإعلام السودانية: إن "أمر الإفراج، جاء من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش"، وفقا لـ"سي إن إن". وفي وقت مبكر الثلاثاء، اعتصم أعضاء في قبيلة البجا في مدينة بورسودان على البحر الأحمر في تجمع لإحياء ذكرى 21 شخصا قتلوا قبل 14 عاما في مظاهرات طالبت حكومة الخرطوم بتخصيص المزيد من الموارد لمنطقة شرق السودان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين - وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، جدد دعوته، السبت الماضي، للسودانيين، للتظاهر، والاعتصام، الأحد، ومواصلة المظاهرات يوميا حتى اليوم، الأربعاء.ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير