الان تتابع Oracle تفتتح مكتبين جديدين في الرياض وجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت شركة Oracle اليوم عن افتتاحها مكتبين جديدين في كل من مدينتي الرياض وجدة مزوده بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة. وتأتي هذه الخطوة لتأكد النجاح الذي تحققه شركة Oracle في المملكة العربية السعودية ونمو حجم أعمالها.
و في هذا الجانب، صرح فهد بن عبدالعزيز الطريف، مدير عام الشركة في المملكة العربية السعودية، «أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الطموحة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وما شهده هذا القطاع من نمو متسارع.
وافتتحت الشركة عدة فروع في مناطق المملكة مزودة بتقنيات عالية قادرة على مواكبة ودعم مستقبل الأعمال في المملكة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وخلق أفضل فرص عمل للشباب السعودي المؤهل والطموح وتحقيق أفضل بيئة عمل محفزة، وأيضا تساعد هذه المكاتب على تقديم كل ما يحتاجه المستفيدون ويواكب تطلعات العملاء والتغلب على تحديات التحول الرقمي في مؤسساتهم».
وأضاف الطريف «أن هذا التوسع هو التزام الشركة بدعم عملائها في المملكة والسعي نحو الارتقاء بخدماتها وقدراتها المحلية والإقليمية عبر أقرب الأماكن إليهم».
كانت هذه تفاصيل خبر Oracle تفتتح مكتبين جديدين في الرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.