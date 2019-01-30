الان تتابع شاهد.. “أجمل الصقور” المتنافسة على جائزة المزاين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

يتنافس الصقارون يومي الجمعة والسبت القادمين على جائزة مسابقة المزاين المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس ) ، المفتوحة للسعوديين والمشاركين من جميع أنحاء العالم ، وذلك ضمن سباقات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور ، حيث رصد نادي الصقور السعودي منظم المهرجان جائزة مالية قيمة للمزاين بلغت 3 ملايين ريال سعودي .

وأوضحت اللجنة المنظمة مهرجان الملك عبد العزيز للصقور أن التسجيل في مسابقة ” مزاين الصقور ” بدأ منذ الـ 8 من يناير الجاري وعبر 5 مواقع في الرياض وجدة وتبوك وحفر الباطن وعرعر ، للمشاركة في بطولة المزاين.

وبينت اللجنة أن ” مسابقة ” مزاين الصقور ” تعد إحدى أهم البطولات التي تحظى باهتمام واسع، ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين ، ويتم ترشيح الصقر الأجمل من قبل لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة حكام سعوديين ، ويتم الترشيح للجائزة وفق معايير ومواصفات محددة تتضمن الجانب الجمالي للصقر بشكل عام، من حيث تناسق الطول واللون ومكونات الجسم بشكل يمنح الصقر الصفة الجمالية التي تميزه عن باقي الصقور من نفس الفئة.

وحددت اللجنة المنظمة، معايير أساسية للحكم على جمال الصقر تشمل جميع أجزاء الطير، من الرأس، الأرجل، المخالب، المنقار، والعيون، فضلاً عن اللون الخاص بالطير ودقة الريش واصطفافه .

ويضع كل حكم من حكام البطولة، الدرجة التي يراها مناسبة لكل جزء من الطير ، لتكون النتيجة النهائية التي تمنح الصقر الرتبة التي يستحقها.

وتتميز الطيور من فئة الحر باللون الصافي والأبيض، ومن المميزات المتوفرة في الطير المشارك بالمزاين، اللون الأبيض واللون الأشقر المائل إلى اللون البني، ويكون صدر الطير بارزاً، ويكون العاتق عريضاً متجهاً للخلف، والرقبة مميزة تتصف بطولها، فضلاً عن قصر الساق وضفاوة الريش، ويكون منقار الطير متوسط الطول وفتحته كبيرة، وتكون المخالب ذات لون أسود غامق، والعينان كبيرتان متسعتان غير بارزة ومضللة بقحف العين “اللون الأبيض”.

من جهته أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز أن اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير للتسجيل في مسابقة مزاين الصقور ، وسيتم إستقبال المشاركين من الساعة 6-3 مساء في مقر المهرجان.