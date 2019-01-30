سيدة من دون رحم تضع طفلا سليما

وضعت سيدة صينية من دون رحم طفلاً سليماً في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، بعدما تبرعت لها والدتها برحمها.

وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها في الصين، بينما تعد الـ14 على مستوى العالم، التي يُولد فيها طفل من رحم مزروع، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقاً لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، فإنه في عام 2015، زارت السيدة يانج هوا (26 عاماً) قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى شيجينج بمدينة شيآن، شمال غربي الصين، إذ كانت قلقة لأنها لم يسبق لها الطمث رغم سنواتها الـ22، وبعد التصوير بالموجات ما فوق الصوتية، صُدمت عندما قيل لها إنها وُلدت من دون رحم.

وبينما كانت يانغ تتوق إلى إنجاب طفل، قيل لها إنّ الخيار الوحيد هو إجراء عملية زرع للرحم، ووافقت والدتها، التي كانت تبلغ من العمر 43 عاماً في ذلك الوقت، على أن تكون المتبرع.

ونقلت الصحيفة عن الأم، التي لم تذكر اسمها، قولها في ذلك الوقت إنها مستعدة للتخلي عن حياتها حتى تتمكن ابنتها من عيش "حياة كاملة".

وأجرى عملية الزرع فريق مكون من 38 متخصصًا بقيادة تشن بيليانج، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى شيجينج، ونجحت الأم في أن تصبح حاملاً.

وذكر التقرير أن الأطباء اختاروا ولادة الطفل عبر عملية قيصرية للحد من الضغط على رحم يانج، في حين كانوا يفكرون بإزالة الرحم المزروع بعد الولادة حتى لا تضطر الأم للاستمرار في تناول الأدوية المثبطة للمناعة.

واكتشف الأطباء أثناء العملية القيصرية، أن الأم في حالة أفضل من المتوقع، وتفكر يانج الآن فيما إذا كان بإمكانها إنجاب طفل ثان.

وقال رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى شيجينج إن نجاح الجراحة من شأنه أن "يقدم دراسة حالة ناجحة للعمليات المستقبلية" التي يمكن أن تجلب الأمل إلى نساء أخريات في مأزق مماثل.

ورغم كونها أول عملية زرع رحم بشري في الصين، إلا أنها ليست الأولى في العالم، ففي ستينيات القرن الـ20 بدأت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تجربة زرع الرحم على الحيوانات.

وفي عام 2000، أجريت أول عملية زرع رحم في العالم لامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا في المملكة العربية السعودية، لكن الرحم المزروع فشل بعد 3 أشهر وكان لا بد من إزالته.

وخلال عام 2011، أجرى أطباء بنجاح عملية زرع رحم لامرأة في تركيا، بعد ذلك بعامين، ونجحت 9 نساء في السويد في تلقي رحم مزروع تبرع به أقارب لهن.

وقال تشن بيليانج، مدير قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى شيجينج، إن عمليات زرع الرحم لا تزال تمثل تحدياً طبياً في العالم اليوم.

وهناك نحو مليون امرأة في الصين يعانين من العقم الرحمي، ونظرًا لحظر تأجير الأرحام فإن عمليات زرع الرحم قدمت طريقة فعالة لهؤلاء النساء، وفقًا لتشن.