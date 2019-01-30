الإمارات ترفض الوجود الإيراني علي الأراضي السورية

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أعلن وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.

وأشار قرقاش، إلى ان إيران تدرك أن هناك بعداً إعلامياً لبقائها في سوريا، ولهذا تريد استغلال ذلك لشرعنة وجودها، ويجب ألا يكون لها حرية الحركة في سوريا.

وشدد وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، على أن بلاده ملتزمة بقرار المجتمع الدولي، بعدم المساهمة بإعادة الإعمار في سوريا، قبل تحقيق التسوية السياسية.

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