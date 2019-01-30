جرافات الإحتلال تهدم بناية سكنية وتجارية في القدس

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هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بناية تضم منشآت سكنية وتجارية بالقدس، تعود لعائلة فلسطينية.

وقال أحد أفراد العائلة – في تصريح اليوم/ الأربعاء – إن عشرات الجنود وطواقم البلدية اقتحمت بنايته في حي وادي الجوز بمدينة القدس وحاصرتها بالكامل، ثم شرعت بتفريغ أجزاء من محتوياتها، وباشرت الجرافة بعملية الهدم.

وأضاف أن طواقم البلدية أخطرته قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، وتوجه لمحاميه لتأجيل الهدم وتجميد القرار.. لكن دون جدوى.

وأوضح أن البناية مؤلفة من طابقين، الأول قائم منذ 20عاماً، يضم 3 محلات تجارية، والثاني منذ 5 سنوات ويضم 3 شقق.

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