دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك كانت تدفع 20$ شهريًا للمستخدمين الشباب للوصول لكافة نشاطاتهم على الهواتف

دائمًا ما نسمع بأن فيسبوك تعمل على الحصول على البيانات والاستفادة منها بشكل أو أخر دون علم المستخدم البسيط، لكن يبدو أن سياستها اختلفت قليلًا في الفترة الأخيرة. فبحسب تقرير من موقع TechCrunch، كانت تعمل الشركة على دفع مبالغ مالية للمستخدمين للشباب والمراهقين للحصول على معلومات عن نشاطاتهم على الهواتف الذكية.

وذكر التقرير أن الشركة طورت تطبيق Facebook Research على أندرويد وiOS يعمل على مراقبة جميع الأنشطة على الهاتف وارسالها للشركة للاستفادة منها. وقد أكدت تواجد هذا البرنامج لديها.

واستهدفت الشركة منذ 2016 المستخدمين من 13 وحتى 35 سنة وكانت تدفع لهم 20$ شهريًا، بشرط أن تحصل على جميع نشاطاتهم على الهاتف من خلال التطبيق؛ مثل استخدام التطبيقات والتصفح وغيرها من البيانات.

وفي الحقيقة أن مثل هذا العمل بالرغم أنه قانوني خاصة بموافقة المستخدمين، إلا أنه مخالف لسياسة آبل على متجرها خاصة وأن تطبيقات iOS لا يمكن تحميلها إلا عبره والتي تنص على عدم وجوب الحصول على أي معلومات مشابهة من المستخدمين، لكن يبدو أن الشركة لم تكن تعي ما تفعله فيسبوك ولا نعرف في حال كانت ستتخذ أي إجراء بعد إطلاق هذا التقرير مثل حذف ترخيص فيسبوك للنشر وما إلا شابه. يجدر القول أن فيسبوك قامت مباشرة بحذف تطبيقها بعد التقرير.

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