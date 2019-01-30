دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تطلق تطبيق الجميل لأندرويد و iOS بتصميم جديد وتحسينات نسخة الويب

© Tech World قدمت بواسطة

أطلقت شركة قوقل اليوم تصميمها الجديد لتطبيق الجميل لنظام أندرويد وiOS والذي يتسم بالتحسينات والخصائص التي كانت قد أضافتها لنسخة الويب ابريل 2018، ناقلة التجربة للهواتف في سبيل تسهيل الوصول للمستخدم عبر استخدام تقنيات تعلم الآلة والتصميم الجديد الذي يسهل مشاهدة المرفقات والصور وقراءة الرسائل دون الحاجة لفتح المحادثات وكذلك يوفر تنبيه باللون الأحمر في حالة وصول الرسائل المشبوهة أو الاحتيالة كما يسهل عملية التبديل بين الحساب الشخصي للمستخدم وحساب العمل.

فيما يأتي هذا التحديث لإظهار الانسجام التام في تطبيقات حزمة G Suit حيث تظهر الواجهة أقل زخماً خالية من القاطع العرضي الأحمر الأفقى المعهود حيث أصبح أقل سماكة، كما أن أيقونة التبديل بين الحسابات تم نقلها أعلى الجانب الأيمن للتطبيق بجوار نافذة البحث التي تحوي أيقونة القائمة الجانبية أيضاً.

كما يقدم التصميم ثلاث خيارات جديدة لعرض خلفية الصندوق الوارد يمكن التنقل بينها وفقاً لرغبة المستخدم، وأوضحت قوقل أن التحديث سيصل بشكل تدريجي لمستخدمي الأندرويد بداية من اليوم ثم سيكمل مسيرته نحو iOS في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

التدوينة قوقل تطلق تطبيق الجميل لأندرويد و iOS بتصميم جديد وتحسينات نسخة الويب ظهرت أولاً على عالم التقنية.