شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب اليونسكو بسرعة التدخل لوقف تنفيذ "القطار الهوائى" التهويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطانى التهويدى "القطار الهوائى" بمدينة القدس المحتلة، وطرحه على جدول أعمال المجلس التنفيذى لها وإدانته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفه فورا.

ورأت الوزارة- فى بيان، اليوم الأربعاء- أن أى تردد من قبل (اليونسكو) فى اتخاذ تلك الإجراءات سيشكك بجديتها فى تحمل مسؤولياتها، وفى الدور الذى ترغب فى لعبه ضمن رئاستها الحالية، معتبرة هذا المشروع خرقا فاضحا للقانون الدولى، وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وتحديا لقرارات منظمة اليونسكو الأممية ولتوصيات المجلس الدولى للمعالم والمواقع الأثرية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال بمؤسساتها وأذرعها المختلفة تواصل وبشتى الوسائل والأساليب تعميق عمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتتعدد أشكال الاستيطان التهويدى لتشمل ليس فقط ما هو فوق الأرض وتحت الأرض من أنفاق ومشاريع استيطانية الهدف منها تغيير الواقع القانونى والتاريخى القائم فى القدس ومقدساتها ومعالمها المختلفة.

ولفتت إلى أن الاحتلال يسعى أيضا لتعكير سماء المدينة بمشاريع تهويدية أبرزها (القطار الهوائي)، الذى تم المصادقة عليه من جانب الحكومة الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة، وكذلك (القطار الخفيف) الذى يخترق أحياء القدس الشرقية، ويتم حاليا إضافة المزيد من المحطات له على حساب أراضى المواطنين الفلسطينيين.