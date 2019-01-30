شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول سعودية مختصة فى رصد سعادة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الهنوف سليمان هليل، أول فتاة سعودية مختصة فى رصد سعادة المواطنين ورضاهم عن الخدمات البلدية التى تقدمها أمانة منطقة حائل بالملكة العربية السعودية.

وبحسب مديرة وحدة جودة خدمة العميل فى مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل، فأن الهنوف هى العنصر النسائى الوحيد ضمن فريق مكون من 11 رجلا، يقومون بتحليل جودة الخدمات البلدية المتاحة للمواطنين، وهى عبارة عن 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، هى : النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئى، الإنارة، المنظور البصرى، التجهيز، صدى الخدمات".

كان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، قد دشن السبت الماضى، مركز السعادة بأمانة حائل، والذى يعد الأول من نوعه فى المملكة، الذى يقدم العديد من المبادرات التى تستهدف راحة وخدمة المواطنين.