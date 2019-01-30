شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إزالة ألغام يتعرض لهجوم أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات حبوب باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فريق إزالة ألغام لهجوم أثناء محاولته تطهير مدخل لصوامع الحبوب فى مدينة الحديدية الساحلية فى اليمن والتى تمثل شريان حياة لملايين يواجهون الموت جوعا. وتبادل طرفا الصراع فى اليمن الاتهامات بشأن فتح النار على الفريق فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

ولم يتمكن برنامج الأغذية العالمى منذ سبتمبر الماضى من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر حيث يجرى تخزين 51 ألف طن من القمح المقدم من الأمم المتحدة والذى يكفى لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الأمم المتحدة. وقال برنامج الأغذية العالمى إنه على علم بالتقارير لكنه رفض التعليق بأكثر من ذلك. وتقع صوامع الحبوب والمطاحن فى منطقة مواجهة مشتعلة على مشارف المدينة من جهة الشرق. ودمر حريق نتج عما يشتبه أنها قذيفة مورتر الأسبوع الماضى صومعتين.