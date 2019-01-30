شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان فى هجومين منفصلين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية و3 مدنيين آخرين، في هجومين منفصلين بالعاصمة بغداد ومحافظة كركوك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي العاصمة بغداد، قال النقيب حاتم الجابري، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الأربعاء، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على 3 مدنيين داخل مقهى شعبي قرب جسر الطارمية شمالي بغداد ما أدى إلى مقتلهم على الفور، مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي نقلت جثامين القتلى إلى دائرة الطب العدلي، وبدأت حملة تفتيش في المنطقة.

ورجح الجابري، أن يكون المهاجمون من مسلحي داعش، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنظيم يشن هجمات كلما يتسنى له ذلك.

وفي شرطة كركوك أوضح النقيب حامد العبيدي، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا بنيران أسلحتهم الرشاشة، حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية في أطراف قضاء "الدبس" شمال غربي محافظة كركوك ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة.

ولا يزال عناصر من تنظيم داعش يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجماتٍ مفاجئة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.