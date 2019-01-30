السلطات السعودية تصدر قرارا بتوقيف 126 موظفا... ماذا يحدث

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إنه "تم توجيه الاتهام لـ126 موظفا في مختلف الأمانات والبلديات بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفة جنائية".

وأضافت: "التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم".

كما شددت الوزارة على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".