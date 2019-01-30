بارزاني يناقش مع وفد أوروبي في أربيل مخاوف عودة الإرهاب

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

ناقش رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، مع وفد أوربي المخاوف من ظهور الإرهاب مجددا في العراق والتنسيق بين إدارة الإقليم والحكومة المركزية للتصدي لهذا الخطر.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني وفداً أوروبياً يضم جين كريستوف، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، ورامون بليكو، سفير الاتحاد بالعراق، وكلاريس باستور، رئيس مكتب الاتحاد بأربيل.

وأشار بيان لحكومة الإقليم أن "الوفد قيم عالياً جهود الإقليم في إيواء وحماية عدد كبير من النازحين واللاجئين الذي فروا من بطش الإرهاب، وأعرب عن الاستعداد لدعم العراق والإقليم في مختلف المجالات ولمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن المباحثات شملت المخاوف من ظهور الإرهاب من جديد والتنسيق بين الإقليم وبغداد للتصدي لهذا الخطر، فضلا عن محادثات الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة في أربيل.

الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة لم تبصر النور بسبب خلافات سياسية منذ انتخابات برلمان الإقليم في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تطرق الجانبان إلى أوضاع المنطقة والشرق الأوسط وعلاقات الإقليم مع دول الجوار.

من جانبه، أشاد بارزاني بالمساعدات الإنسانية والعسكرية التي قدمها عدد من دول الاتحاد الأوروبي للإقليم، وعبر عن الأمل في استمرارها. وعن رغبة الإقليم في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد بمختلف المجالات.